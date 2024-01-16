برلماني يهاجم وزير التموين: انفلات أسعار ونقص سلع أساسية

كتب- محمد نصار:

تحدث النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب في مواجهة وزير التموين، اليوم الثلاثاء، عن عدد من المشكلات.

وقال منصور: "البداية بكارثة اختيار مسؤولين فاسدين أو فاشلين، حيث نرى كل يوم قبضاً على مسؤولين بالتموين؛ خصوصًا بمحافظة الجيزة"، مطالبًا بمعرفة نتائج التحقيقات مع هؤلاء.

وأضاف "منصور" موجهًا حديثه إلى الوزير: "بلغتك عن تجار فاسدين، وتم إغلاق متاجرهم، وفوجئت بإعادة فتحها مرة أخرى، مما يعني فسادًا مباشرًا، وأطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك محاسبة شديدة".

وأكمل النائب: لم أرَ مسؤولي الجيزة من سنتَين، والنتيجة ضياع حقوق المواطنين وانفلات الأسعار ومشكلات في بطاقات التموين.

وأشار النائب إلى تدخله سابقًا لوقف فساد بـ١١ مليار جنيه سنويًّا، وتم بالفعل بدء اتخاذ الإجراءات لوقف الفساد، موضحًا أنه اكتشف حصول أحد المواطنين على ١٠ آلاف رغيف شهريًّا وقام بإبلاغ الجهات الرقابية حينها.

وتحدث النائب عن جولاته مع مسؤولي التموين سابقًا في حملات التفتيش الحقيقية؛ لكنها انعدمت مع المسؤولين الحاليين، وأصبح التفتيش ظاهريًّا، والتقارير غير صحيحة، فالفاسدون يخطرون بعضهم بمواعيد التفتيش.

وذكر منصور عددًا من مظاهر الفساد؛ مثل بطاقات التموين التي تُباع على الإنترنت، وتعطيل إصدار البطاقات لمستحقيها وإسقاط المواطنين منها دون وجه حق، وتأخر إضافة المواليد، بالإضافة إلى انفلات الأسعار وغياب الرقابة ونقص بعض السلع الأساسية؛ ومنها السكر والبصل .

واختتم النائب حديثه قائلًا: حذار من الاقتراب من رغيف العيش؛ فهو الوجبة الأساسية للمواطنين الآن. والرغيف الذي يأكله المواطن ليس هو ما يراه مفتش التموين؛ فحجمه نصف حجم الرغيف الذي يراه المفتش !

وأشاد وزير التموين، خلال كلمته، بتعاون النائب إيهاب منصور مع الوزارة، لمكافحة الفساد.