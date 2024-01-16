برلماني يطرح خيارَين على وزير التموين: تعيش بـ٤ آلاف جنيه أو ترحل؟

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن وزير التموين قدَّم اعتذارًا للشعب المصري منذ أيام؛ بسبب ارتفاع الأسعار، قائلًا "اعتذارك مرفوض يا سيادة الوزير، ليست هناك أزمة زيادة أسعار، بل هناك أزمة زيادة اللصوص" .

وأضاف إمام، في طلب الإحاطة المقدم لوزير التموين، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء: "هل يُعقل أن بلداً فيها اكتفاء ذاتياً من البصل والسكر تواجه أزمة ارتفاع البصل والسكر، وبالتالي وزارة التموين أصبحت وزارة المعاشات"، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور 4 آلاف جنيه، بالنسبة إلى الموظفين، فهل يُعقل أن يعيش بها؟! وبالتالي على وزير التموين أن يأخذ الـ4 آلاف جنيه، وعيِّش نفسك أسبوع، وهناك خيار آخر وهو أن ترحل".