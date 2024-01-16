تغير جديد في حالة الطقس غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل والظواهر الجوية

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء 17 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية.

وأضافت الهيئة أنه يسود غدا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.