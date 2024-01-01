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"السلع التموينية" تعلن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ

04:39 م الإثنين 01 يناير 2024

السلع التموينية

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كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) .

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن فترات الوصول تكون من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و/ أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024، منوهة بأنه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام؛ وذلك بالسداد (At Sight) بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتقدم أسعار العروض على أساس (CIF free out) بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

وأضافت أن تقديم العروض الفنية والمالية يكون يوم السبت الموافق 6 يناير الحالي بمقر الهيئة وباقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية .

السلع التموينية سكر القصب القابضة للصناعات الغذائية

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