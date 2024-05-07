"السلع التموينية" تعلن ممارسة لاستيراد 40 ألف زيت خام مستورد

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 13 لعام 2024/2023، لاستيراد 30 ألف طن زيت صويا خام و10 آلاف طن زيت عباد خام.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

وأضافت أن فترة الوصول من 10 إلى 25 يونيو 2024 و/أو من 26 يونيو إلى 10 يوليو 2024، على أن تقدم أسعار العروض C&F على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما.

وأشارت الهيئة إلى أن جلسة فض المظاريف يوم الخميس المقبل يليها جلسة البت.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح - في وقت سابق - بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور موضحا أن احتياطي الزيت يكفي5.4 شهر