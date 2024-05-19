في نصف ساعة.. أسرع خطوات وإجراءات لتغيير كارت شحن عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يطرح العديد من مستخدمي العداد مسبوق الدفع عن الإجراءات التي يجب أن يقوم بها في حال فقدان أو تلف كارت شحن العداد؛ للحفاظ على استمرار التغذية الكهربائية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية الخطوات الواجب اتباعها حال حدوث المشكلات المتعلقة بفقد أو تلف كارت الشحن الخاص بالعداد مسبق الدفع.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن 4 إجراءات يجب أن يتبعها مشتركو جميع فروع وشبكات وإدارات وفروع شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات لإستعادة كارت شحن عداد الكهرباء المفقود أو التالف كالتالي:-

الخطوة الأولى:-

يتجه المشترك مباشرة إلى إدارة الكهرباء التابع لها؛ لتقديم طلب استخراج كارت شحن عداد الكهرباء بدل تالف أو بدل فقد، ولا يتطلب الأمر كتابة أي محضر، حيث يتم الاكتفاء بكتابة إقرار كتابي يُشير إلى فقد كارت شحن عداد الكهرباء.

الخطوة الثانية:-

يُقدّم المشترك مستندات استخراج بدل تالف أو مفقود لكارت شحن العداد تتضمن بطاقة الرقم القومي، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، وإقرار كتابي بفقد كارت العداد.

الخطوة الثالثة:-

يفحص الموظف المختص المستندات المقدمة، وبعدها تُسدد الرسوم المقررة.

الخطوة الرابعة:-

يستغرق الأمر بين 25 إلى 30 دقيقة لإصدار كارت شحن للعداد وتفعيله.

الخطوة الخامسة:-

يُسدد رسوم إصدار كارت شحن جديد بقيمة 45 جنيهًا، بجانب قيمة الشحن التي يريد المشترك أن يُضيفها في الكارت من الممكن أن يقوم بشحن رصيد بأي قيمة من 50 إلى 10 آلاف جنيه.