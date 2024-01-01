الحكومة اليابانية: لم نسجل أي خلل في المحطات النووية جراء الزلزال

(مصراوي)

ٌقالت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، إنها لم تسجل أي خلل في المحطات النووية بعد وقوع زلزال اليوم الذي جاء بقوة 7.4 درجة وضرب مقاطعة إيشيكاوا وسط البلاد، وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرات لعدد من المقاطعات الساحلية من وقوع موجات تسونامي عقب الزلزال وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2011.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال قوي مقاطعة إيشيكاوا في، وسط اليابان، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".

وجاء الزلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، حسب هيئة الإذاعة اليابانية، التي قالت إن موجات التسونامي قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.