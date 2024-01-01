التموين: ضخ 8 آلاف طن سكر يوميا لتوفير احتيجات البطاقات

كتب- محمد سامي:

ضخت وزارة التموين ما يقرب من 8 آلاف طن سكر يوميا لتوفير السكر المدعم لبطاقات التموين، وأيضا السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو.

وتوفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا للسلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة.

ويتم طرح السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها ومكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا ومكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات، بجانب توفير كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

كما تطرح المنافذ التابعة للوزارة اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو.

على جانب آخر يستمر جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز في بث رسائل توعية للمواطنين "sms" على المحمول وحثهم على ضرورة التأكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد، والتأكد من خلوه من أي عيوب قبل الاستلام، وفي حال وجود أي شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن للجهاز " 19588" من التليفون الأرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

كما حذر قانون حماية المستهلك من محاولة البعض حبس السلع أو احتكارها لمنع التداول في الأسواق بهدف رفع الأسعار، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، حيث يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.