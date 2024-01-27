الأعلى للآثار: اليابان ستتحمل تكلفة مشروع ترميم هرم منكاورع

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل خطة الآثار لترميم هرم منكاورع، مشيرًا إلى أن الجانب الياباني هو من سيتحمل تكلفة ترميم وكساء الهرم الخارجي.

قال وزيري، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، مساء السبت: "مش هندفع ولا مليم وده مش قرض"، مضيفًا: الجانب الياباني سيتولى الدراسات اللازمة لكل الكتل الجراناتية المتناثرة في محيط الهرم، وقد يستغرق حوالي عام.

أضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هرم منكاورع تعرض لزلزال، أدي لتناثر الكتل الحجرية على جانبيه، ويجري الآن العمل على خطة لتطويره، وتم الكشف عن الأرضية الأصلية للمنطقة، وحتى 2017 تم عمل حفائر لرسم الكتل الحجرية مع البعثة اليابانية.

كما رد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الانتقادات الموجهة لعمليات ترميم قصر البارون، قائلًا: إن عملية التطوير استهدفت الوصول للون القصر الأصلي، وتم الترميم والتطوير على أحدث الأساليب العلمية العالمية وكان هناك إشادات كبيرة، معقبًا:" أظهرنا اللون الأصلي لقصر البارون".

وأكمل: "ترميم قصر البارون تم على أعلى مستوى ومرممين متخصصين، وظهر اللون الأصلي لقصر البارون، المراكب الجنائزية للملك منكاورع، أسفل الأحجار الجراناتية، منذ أكثر من ألف عام.