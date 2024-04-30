ما هو مصير من حصلوا على لقاح أسترازينيكا؟.. المصل واللقاح توضح

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور مصطفى محمدي، رئيس قسم التطعيمات في هيئة المصل واللقاح، على الاعتراف الأخير لشركة "أسترازينيكا" بأن اللقاح الذي طورته لمكافحة فيروس كورونا؛ يمكن أن يؤدي في حالات نادرة إلى آثار جانبية تتسبب في تجلط الدم.

قال محمدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، إن المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة للقاحات COVID-19 ليست بالأمر الجديد، وأن الوضع الصحي في مصر مستقر وآمن، مما لا يستدعي القلق.

وذكر أن شركات الأدوية بما فيها "أسترازينيكا" عملت جاهدة لتطوير لقاحات آمنة وفعالة ضد الفيروس، وإذا وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح معين فهذا يعني أنه استوفى معايير الأمان والفعالية المطلوبة.

وشدد محمدي على أنه لا يوجد مبرر للشعور بالقلق لمن تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، إذ أن حدوث جلطات دموية نتيجة اللقاح أمر نادر جداً، يصيب فقط بضع حالات من أصل مليون شخص تلقى اللقاح.