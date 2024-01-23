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BBC

بعمق 9.8 كم.. معهد الفلك يعلن بيانات تفصيلية عن زلزال الأقصر

02:11 م الثلاثاء 23 يناير 2024

زلزال

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كتب- محمد نصار:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد، سجلت اليوم الثلاثاء هزة أرضية على بعد 46 كم جنوب شرق الأقصر.

وكشف البيان، أن الزلزال وقع عند الساعة 1:18 بعد ظهر اليوم، بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 25.41 شمال، و32.97 شرقا، وبعمق 9.78 كم.

وأكد المعهد ورد ما يفيد بشعور المواطنين بالهزة وعدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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زلزال معهد الفلك محطات الشبكة القومية للزلازل

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