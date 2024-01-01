إعلان

BBC

"عبدالله".. مركز أبوتشت بقنا يسجل أول مواليد عام 2024 للسنة الثالثة على التوالي

11:05 ص الإثنين 01 يناير 2024

وزارة الصحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل المولود الأول داخل مصر في العام الجديد 2024.

وقال مصدر بوزارة الصحة لمصراوي، إن أول مولود مقيد على برنامج ميكنة المواليد والوفيات في عام 2024، تم تسجيله باسم "عبدالله كرم عبدالله حسين بغدادي، في مكتب صحة "أبو تشت".

وأوضح المصدر أنه على الرغم من أن تاريخ ميلاد عبدالله يعود إلى 28 ديسمبر 2023، إلا أنه أهله تقدموا لتسجيله في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وبالتالي جرى تسجيل ميلاده بتاريخ 1 يناير 2024.

المفارقة أن مركز "أبوتشت" سجل بذلك أولى مواليد العام الجديد في مصر للسنة الثالثة على التوالي.

ففي عام 2022، سجلت قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، أول مولود في مصر خلال العام الجديد 2023 لطفل اسمه "مالك مالك عاطف عبداللاه".

وفي 2023، كانت القرية ذاتها "المحارزة بمركز أبوتشت"، على موعد مع ميلاد أول طفل بمصر في العام الميلادي 2023، للمولود "فوزي أحمد فوزي".

اقرأ أيضًا:

اسمه فوزي.. تفاصيل أول مولود في مصر بـ2023

مفارقة غريبة.. قرية في قنا تسجل أول مواليد خلال 2022 و2023 على التوالي

وزارة الصحة مركز أبوتشت برنامج ميكنة المواليد مكتب صحة أبو تشت

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جهاز مدينة بدر يُزيل شدة خشبية ومخالفة بناء بقطعتي أرض سكنيتين.. ويتحفظ على معدات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل.. زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم
أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
إخوان الدم.. ماذا فعل صراع الجنرالين بأسرتين سودانيتين؟
عاجل - الحكومة تقرر الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد