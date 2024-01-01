"عبدالله".. مركز أبوتشت بقنا يسجل أول مواليد عام 2024 للسنة الثالثة على التوالي

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل المولود الأول داخل مصر في العام الجديد 2024.

وقال مصدر بوزارة الصحة لمصراوي، إن أول مولود مقيد على برنامج ميكنة المواليد والوفيات في عام 2024، تم تسجيله باسم "عبدالله كرم عبدالله حسين بغدادي، في مكتب صحة "أبو تشت".

وأوضح المصدر أنه على الرغم من أن تاريخ ميلاد عبدالله يعود إلى 28 ديسمبر 2023، إلا أنه أهله تقدموا لتسجيله في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وبالتالي جرى تسجيل ميلاده بتاريخ 1 يناير 2024.

المفارقة أن مركز "أبوتشت" سجل بذلك أولى مواليد العام الجديد في مصر للسنة الثالثة على التوالي.

ففي عام 2022، سجلت قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، أول مولود في مصر خلال العام الجديد 2023 لطفل اسمه "مالك مالك عاطف عبداللاه".

وفي 2023، كانت القرية ذاتها "المحارزة بمركز أبوتشت"، على موعد مع ميلاد أول طفل بمصر في العام الميلادي 2023، للمولود "فوزي أحمد فوزي".

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