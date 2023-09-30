وزير المالية: 2.2 مليار جنيه لـ"التأمين الصحي الشامل" لدعم غير القادرين

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 2.2 مليار جنيه لدعم غير القادرين لـ 6 محافظات بالتأمين الصحي الشامل، والقيام بإصلاحات ضخمة في الضرائب، وجذرية في إدارة المالية العامة للدولة.

وأضاف معيط، خلال كلمته باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 4000 جنيهًا، ورفع حد الإعفاء الضريبي، والقيام بإصلاحات ضخمة وجذرية.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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