وزيرة الهجرة: إقامة "أولادنا" بشكل سنوي نجاح لأصحاب الإبداع الخاص



كتب- محمد شاكر:

تصوير - هاني رجب:

عقدت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام فى الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ سبتمبر الجاري، بمشاركة 42 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة مها الهلالي نائبا عن وزيرة التضامن، الدكتور عمرو حداد نائبا عن وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نشوى طلعت نائبا عن وزير السياحة والآثار، عمرو القاضى رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة.

بدأت وقائع المؤتمر فيلم تسجيلي عن تفاصيل الدورة المقبلة وعرض فني شارك فيه عدد من مواهب أولادنا.

ومن جانبها قالت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة: سعدت بشدة لوجودي هنا، وأعتقد أن تكرار الملتقى بشكل سنوي هو نجاح كبير لذوي القدرات الخاصة والإبداع الخاص.

وأضافت الجندي: نأتي هنا كل عام لتدشين الملتقى الذي أصبح له مكان متميز على الأجندة الثقافية مع أبنائنا الذين نتطلع ليكونوا جزءا مهما في مجتمعنا، ودائما ما يكون الأحداث التي نجتمع فيها هنا لها بعد حضاري، وأؤكد على اهتمام وزارة الهجرة تدعم أبناء مصر في كل المجالات.