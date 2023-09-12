حدث في 8 ساعات| مصر تدعم ليبيا بعد عاصفة دانيال.. وتعديل جدول أدوية المخدرات

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل الدعم المصري إلى ليبيا والمغرب للتعامل مع الكوارث الإنسانية الأخيرة، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد ثلاثة أيام على ضحايا تلك الكوارث.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية للأشقاء فى ليبيا والمغرب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

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لتقديم الدعم عقب الإعصار.. الفريق أسامة عسكر يصل ليبيا

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن وفدا عسكريا وصل اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة، برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة.

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السيسي لـ"المنفي": مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، مشدداً على أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل، ومتقدماً بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.

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السيسي يعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

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الأهلي يغادر إلى السعودية لخوض كأس السوبر الأفريقي

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق النادي الأهلي، متجهة إلى الطائف بالسعودية؛ استعداداً لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.

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النجم الساطع 2023: تدريب وحدات خاصة على ردع تهديدات الدمار الشامل

انطلقت فعاليات التدريب على الوقاية من مخاطر الهجمات الإرهابية بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والعبوات شديدة التفجير CBRNE، وذلك باستخدام أنظمة حديثة للرصد والوقاية والاحتواء.

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"الكهرباء" تنجح في إعادة مهمات "عدادات ذكية" مسروقة بـ35 مليون جنيه -تفاصيل

قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة المهندس سامي أبو وردة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات الأمنية والرقابية والأجهزة الشرطية بمحافظة الإسماعيلية، على مدار الأسبوع الماضي

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رواتب مجزية وسكن للمغتربين.. وظائف بالقطاع الخاص في هذه المحافظة

أعلنت وزارة العمل، توفير مديرية العمل بمحافظة بني سويف، فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة؛ للعمل بمصنع الماسة لتصنيع وتجميع الادوات الصحية.

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قرار مهم من هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات

أصدر الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية القرار رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، في ضوء صدور القانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ الخاص بهيئة الدواء المصرية

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