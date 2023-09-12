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BBC

على طائرة خاصة.. الأهلي يغادر إلى السعودية لخوض كأس السوبر الأفريقي

05:57 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي يغادر إلى السعودية
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كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق النادي الأهلي، متجهة إلى الطائف بالسعودية؛ استعداداً لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات سفر بعثة الأهلي على طائرة خاصة توجهت من القاهرة إلى السعودية.

وخاض فريق الأهلي مراناً صباحياً اليوم على ملعب مختار التتش، قبل أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء داخل النادى ويستقلون الحافلة إلى مطار القاهرة للمغادرة على طائرة خاصة إلى الأراضي السعودية، لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

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الأهلي على طائرة خاصة لأهلي يغادر إلى السعودية كأس السوبر الأفريقي مواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري

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