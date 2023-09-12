على طائرة خاصة.. الأهلي يغادر إلى السعودية لخوض كأس السوبر الأفريقي
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كتب - محمد عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق النادي الأهلي، متجهة إلى الطائف بالسعودية؛ استعداداً لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات سفر بعثة الأهلي على طائرة خاصة توجهت من القاهرة إلى السعودية.
وخاض فريق الأهلي مراناً صباحياً اليوم على ملعب مختار التتش، قبل أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء داخل النادى ويستقلون الحافلة إلى مطار القاهرة للمغادرة على طائرة خاصة إلى الأراضي السعودية، لخوض مباراة السوبر الأفريقي.
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