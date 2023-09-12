لتقديم الدعم عقب الإعصار.. الفريق أسامة عسكر يصل ليبيا

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن وفدا عسكريا وصل اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة، برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستى يبدأ بإيفاد عدد (3) طائرة عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية وعدد (25) طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى للشهداء والمصابين.

وبحسب البيان، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقا من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبى الشقيق في كافة المحن والأزمات.

وأكدت القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، كما تقدمت بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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