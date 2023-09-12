رواتب مجزية وسكن للمغتربين.. وظائف بالقطاع الخاص في هذه المحافظة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، توفير مديرية العمل بمحافظة بني سويف، فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة؛ للعمل بمصنع الماسة لتصنيع وتجميع الادوات الصحية.

وأضافت العمل في بيان الثلاثاء، أن التخصصات تشمل الآتي:

- فني ماكينات سحب.

- مديري تشغيل بلاستيك وتشكيل معادن من ذوي الخبرة.

- فني جودة.

- خراط اسطمبات.

وأوضحت العمل، أن مميزات فرص العمل المتاحة تشمل، رواتب مجزية حسب المقابلات الشخصية، وسكن للمغتربين، وإجازة أسبوعية.

كما أوضحت أن ذلك؛ تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

ولفت أحمد نظمي، مدير مديرية العمل ببنى سويف، أن المديرية تلقت طلب مع المصنع عن حاجته لشغل 5 فرص عمل في تخصصات مختلفة بالمصنع وعنوانه الآتي: (المنطقة الصناعية بورش كوم أبو راضي الواسطي).

كما لفت نظمي إلى أن المصنع حدد يومياً مواعيد المقابلات الشخصية، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين على الواتس آب على الرقم 01032222526، أو التواصل والاستفسار على الارقام 01155501141، مسؤول الموارد البشرية أحمد صبري.

وأشار إلى استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين داخل شركات ومصانع القطاع الخاص، وتأهيلهم للحصول على تلك الفرص من خلال برامج التدريب المهنى المجانية التي توفرها المديرية بمركز التدريب والوحدات المتنقلة .