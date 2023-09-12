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السيسي يعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

09:54 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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