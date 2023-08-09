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BBC

نقيب الصحفيين: صحفيو بي بي سي أخطرونا بتصعيد احتجاجهم

05:46 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

خالد البلشي

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كتب- إسلام لطفي:

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن صحفيي بي بي سي، أخطروا النقابة بتصعيد احتجاجهم ضد الأوضاع التمييزية التي يتعرضون لها، والدخول في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، تبدأ من الإثنين 21 أغسطس.

وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": كل التضامن مع الزملاء في بي بي سي في مواجهة التعنت الإداري والتمييز الذي يتعرضون له وكل الدعم لتحركاتهم القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وكان صحفيو بي بي سي، قد احتجوا واعترضوا خلال الآونة الأخيرة، على بعض القرارات الإدارية تجاههم.

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