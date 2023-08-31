تحذيرات رسمية من أدوية مغشوشة بالأسواق.. تعرف عليها

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة ومُقلّدة لعدد من الأصناف المتداولة بالسوق المصري.

وفي منشور حمل رقم 19 لسنة 2023، حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مقلدة من دواء "Otrivin adults nasal drops solution 0.1%"، للتشغيلة رقم: M68G - MW9V، وكافة التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوات المقلدة.

ويستخدم "أوتريڤين" لعلاج احتقان الجيوب الأنفية بشكل سريع، وعلاج نزلات البرد، وحمى القش، والأنفلونزا.

كما حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور حمل رقم 20 لسنة 2023، من عبوات مقلدة من دواء "Controloc i.v vial"، للتشغيلة رقم: 525822، وكافة التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوات المقلدة.

ويستخدم العقار في علاج عسر الهضم، ومرض الارتجاع المعدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والمغشوشة، من حيث الكرتون الخارجي والوجه الجانبي للعبوة، والنشرة الداخلية.