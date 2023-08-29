ترسيخ المبادئ النقابية.. تفاصيل لقاء وزير العمل ممثلي الاتصال النقابي العمالي بالمحافظات -صور

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مسؤولي الاتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات، بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكل المنشآت، لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفَي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل"، وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019، لتأكيد مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع في إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور والمعايير الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات، بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية، وإبراهيم أبو زيد، وفاطمة ثابت، ومها عبد المنصف، ومحمود جمال الدماطي؛ الباحثين بالإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية.

وأكد شحاتة، خلال اللقاء، أنه سيكون هناك لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات، الذين وجههم أيضًا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم، وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون.