صالونات "أهلا" مكان المشاهير والنجوم بمطار القاهرة



كتب - محمد عبيد

تعتبر خدمة "أهلا" بمطار القاهرة الدولي ، هي قبلة رجال الأعمال والمشاهير والملاذ الأمان للنجوم ولاعبي الكرة للهروب من الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وسؤالهم عن حياتهم وأعمالهم ، والتي يلجأ إليها الفنانين للاختفاء عن العيون.

وأصبحت تستقبل أعداداً كبيرة يوميا من الركاب من مختلف الجنسيات خاصة الأشقاء العرب وذلك لتوفير الراحة والخصوصية لهم أثناء إنهاء الإجراءات وكذلك الخدمات الكثير من أطعمة ومشروبات وحياة خاصة أثناء السفر والوصول ، يكشف "مصراوي" امكانيات خدمة "أهلا" المعروفة بالخدمة المميزة .

أول ما تراه عيناك لحظة هبوط الطائرة علي بوابة صالة الوصول بالمطار وجه بشوش مبتسم يقول "أهلا" يا فندم ، يقوم ممثلو خدمة "أهلا" بانتظارك حاملين لافتة تحمل اسمك ثم ينقلونك بسيارة مخصصة لك حتى جناح المسافرين المميزين ، ويتولون إنهاء إجراءات الوصول واستلام حقائبك ، ويتأكدون من حصولك على خدمة جيدة حتى مغادرة المطار.

وعند المغادرة يقوم ممثلو خدمة "أهلا" برعايتك ورعاية حقائبك رعاية خاصة ، بينما تنتظر في جناح المسافرين المميزين يقومون هم بإنهاء إجراءات مغادرتك ثم سيقومون بتوصيلك بسيارة مخصصة لك حتى بوابة المغادرة .

وهذه الخدمة تقدم بمقابل مادي 750 جنيه للمصريين و150 دولار لغير المصريين ، وعليها اقبال كبير من الجانبين لانها لا تمثل مبلغاً كبيراً لكثير منهم خاصة المشاهير الذين يرحبون بهذه الخدمة ، واشهر الممثلين ولاعبي كرة القدم والاعلاميين يلجأون لاستخدامها للخصوصية .

السفر

• يتم استقبالالركاب بصالونات الخدمة المميزة .

• الاعتناء بالامتعة اثناء تواجد الركاب بالصالونات .

• انهاء كافة اجراءات السفر .

• توفير سيارة مخصصه لاصطحاب الركاب من الصالون حتى الطائرة .

الوصول

• يتم استقبال الركاب تحت الطائرة بلافته مدون عليها الاسماء .

• توفير سيارة مخصصة لاصطحاب الركاب من الطائرة حتى صالونات الـ VIP .

• جمع واحضار الامتعة الى منطقة انتظار الركاب بالصالونات .

الترانزيت

• يتم استقبال الركاب تحت الطائرة بلافته مدون عليها الاسماء .

• توفير خط سير سريع لتوصيل الركاب الى منطقة الترانزيت .

• انهاء كافة الاجراءات الخاصة بالرحلة الاخرى .

• اصطحاب الركاب الى صالونات (VIP ) او الى الطائرة مباشرة .