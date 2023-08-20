ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة عمل.. اعرف التخصصات والشروط المطلوبة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل اليوم الأحد عن تنظيم ملتقي توظيف يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، يوفر عشرة آلاف و 5 فرصة عمل منهم لذوي همم، بكل التخصصات،في 73 منشأة صناعية لشباب محافظة القاهرة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

قامت الوزارة بدعوة شباب المحافظة من الجنسين بالدخول على(اللينك) المخصص للتقديم على هذه الوظائف،وتسجيل بياناتهم من اليوم وحضور الملتقى المقرر عقده في (فندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس بجسر السويس محافظة القاهرة )، ويقام من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساء.

وقال أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة وفقاً لبيان الوزارة، إن هذا الملتقى تنفيذا لتوجيهات التواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة ومتابعة هذه الفرص لحين استلامها والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح مدير المديرية أن الشركات الخاصة التي ستشارك في الملتقى متخصصة في المجالات الآتية:

-السياحة.

- الخدمات البيئية.

- الأمن

- الدعاية الإعلان.

- الخدمات المالية والتجارية وغيرها.

وأضاف عزيز، أنه يوجد تخصصات مختلفة للالتحاق بالوظائف كما يلي:

- العمل كمهندسين معمار و صيانة وميكانيكا وكهرباء.

- محاسبين

.- استشارين.

- أخصائي سلامة وجودة وتمويل وحصر هندسى و مشتريات و تمريض وأيضا خدمة عملاء وكول سنتر.

- إداريين ومدرسين جميع التخصصات.

- فنيين صيانة ومشرفين وأمناء مخازن ومديرين وسكرتارية.

- مدخل بيانات و استقبال واستعلامات و كاشير ومندوبين تحصيل ومبيعات وسائقين وعمال عاديين.

- عضو فريق وجزارين و مضيف.

- ويتر وهوست و مساعدين و باريستا وتيلى سيلز وحفارين.

- شيف طباخ و بائعين.

ودعا عزاز شباب المحافظة من الجنسين للدخول اللينك المخصص لملتقي التوظيف من اليوم لمعرفة الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل ،والمشاركة يوم الملتقى.

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