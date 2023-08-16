حدث في 8 ساعات| السيسي يجري حواراً مع أهالي مطروح وحقيقة فتح تراخيص البناء

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إجراء الرئيس السيسي حواراً مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وبحث وزير الزراعة ونظيره الصيني التعاون الزراعي بخطة عمل ذات 3 أعوام، و30كلية حقوق انتساب وانتظام لطلاب الأدبي بتنسيق المرحلة الثانية 2023، و مصدر يكشف حقيقة فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة الشهر المقبل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يجري حوارًا مع أهالي مطروح والسلوم وسيدى براني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أهالي مطروح والسلوم وسيدى برانى، حيث أجرى حوارا معهم خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح.

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خطة عمل ذات 3 أعوام.. وزير الزراعة ونظيره الصيني يبحثان التعاون الزراعي بين البلدَين

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، تانج رينجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني، في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صيني منذ فترة؛ على رأس وفد رفيع المستوى لبحث وتعزيز أطر التعاون الزراعي بين الجانبين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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30 كلية حقوق انتساب وانتظام لطلاب الأدبي بتنسيق المرحلة الثانية 2023

تعد كلية الحقوق من كليات القمة أمام طلاب شعبة الأدبي بتنسيق المرحلة الثانية والتي تضم 350 ألف طالب وطالبة، وفيما يلي قائمة بـ30 كلية حقوق انتظام وانتساب أمام طلاب تلك المرحلة.

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وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات "حياة كريمة" وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والعاملين في بعض قطاعات تنفيذ المشروعات.

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4120 وظيفة بـ11 محافظة.. الشروط والأوراق المطلوبة وموعد التقديم -صور

أعلنت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الأربعاء، تلقيها طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة؛ لشغل 4120 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات؛ منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًّا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر أغسطس الجاري.

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الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي

استعرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها؛ بما يضمن استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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العمل: بروتوكول تعاون لتدريب شباب الإسكندرية علي مهن مستحدثة

شهدت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية و مركز المهندس، بهدف تدريب وتأهيل الشباب على مهنة اصلاح الالكترونيات وإمكانية توفير فرص عمل لهم بعد التدريب.

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مصدر يكشف حقيقة فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة الشهر المقبل

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، حقيقة ما تردد بشأن إعادة فتح تراخيص البناء في المدن والقرى بدون اشتراطات البناء الجديدة بداية من أول سبتمبر.

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