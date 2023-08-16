4120 وظيفة بـ11 محافظة.. الشروط والأوراق المطلوبة وموعد التقديم -صور

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الأربعاء، تلقيها طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة؛ لشغل 4120 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات؛ منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًّا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر أغسطس الجاري.

وجاء في البيان أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في محافظات: القاهرة والقليوبية والجيزة والشرقية والغربية والدقهلية ودمياط والبحيرة وسوهاج وقنا والوادي الجديد.. وفي تخصصات: إخصائي تمويل، وخدمة عملاء، ومهندسي جودة وميكانيكا، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وكل أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وموظفي سوشيال ميديا، وفني صيانة ميكانيكا، ومسؤولي ائتمان وتخصصات أخرى..

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة؛ تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد استلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وجاء في البيان أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، بالتنسيق مع القطاع الخاص؛ لتوفير المزيد من فرص العمل، واستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.