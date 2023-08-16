مصدر يكشف حقيقة فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة الشهر المقبل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، حقيقة ما تردد بشأن إعادة فتح تراخيص البناء في المدن والقرى بدون اشتراطات البناء الجديدة بداية من أول سبتمبر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن هذا الكلام عار تماما عن الصحة ولم يصدر من الوزارة أي تعليمات في هذا الشأن.

وأكد المصدر المطلع أن تراخيص البناء مفتوحة وفق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وتابع المصدر: تراخيص البناء شغالة كما هي دون توقف ولم يصدر تعليمات من الوزارة بوقف اشتراطات البناء الجديدة.

وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عبر صفحاتها علة نطاق موسع تفيد بأنه سيتم فتح تراخيص البناء بدون اشتراطات البناء الجديدة بداية من أول شهر سبتمبر القادم.