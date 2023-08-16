الرئيس السيسي يجري حوارًا مع أهالي مطروح والسلوم وسيدى براني
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السلوم - أ ش أ:
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أهالي مطروح والسلوم وسيدى برانى، حيث أجرى حوارا معهم خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح.
وألقى الرئيس السيسى التحية على المواطنين بمحافظة مطروح خلال جولته التفقدية، وسط استقبال شعبى حافل من أهالي السلوم ومطروح وسيدى برانى.
وكان عدد من الأطفال قد حرصوا على استقبال الرئيس السيسى والترحيب به لدى وصوله مدينة السلوم في محافظة مطروح.
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سوق مصراوى
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