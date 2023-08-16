30 كلية حقوق انتساب وانتظام لطلاب الأدبي بتنسيق المرحلة الثانية 2023

كتب- عمر كامل:

تعد كلية الحقوق من كليات القمة أمام طلاب شعبة الأدبي بتنسيق المرحلة الثانية والتي تضم 350 ألف طالب وطالبة، وفيما يلي قائمة بـ30 كلية حقوق انتظام وانتساب أمام طلاب تلك المرحلة.

حقوق الإسكندرية

حقوق الزقازيق

حقوق الفيوم

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

حقوق حلوان

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات

ويمكن الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024، حتى السبت المقبل.

وأكدت وزارة التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

ويوجد إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة.

ويجب على الطلاب ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

ويمكن الطلاب مراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.