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تفاصيل وظائف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة

11:48 م الخميس 10 أغسطس 2023

محافظة الجيزة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجة الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسائقين درجة أولى مهنية.

وأوضحت انه على الراغبين التقديم للوظيفة بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة (إدارة الموارد البشرية قسم التعيينات).

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محافظة الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل سائقين درجة أولى مهنية

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