تفاصيل وظائف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجة الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسائقين درجة أولى مهنية.
وأوضحت انه على الراغبين التقديم للوظيفة بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة (إدارة الموارد البشرية قسم التعيينات).
سوق مصراوى
-
بخصم حتى 16%.. أفضل حفاضات للأطفال مانعة للتسرب ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
بخصم حتى 39%.. أفضل ألعاب الصيف لتنمية ذكاء ومهارات طفلكتفاصيل
-
احمي أجهزتك أثناء انقطاع التيار الكهربائي بهذا الجهاز البسيط يبدأتفاصيل
-
أحدث اكسسوارات لتجديد وتنظيم حمامك بأسعار تبدأ من 82 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 195 جنيها.. أسعار مايوهات الأطفال لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: