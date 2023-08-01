حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بتكثيف تطوير قطاع الصحة.. وافتتاح منطقة الأهرامات قريبًا

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها انعقاد جلسات بالحوار الوطني وتوجيهات جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القطاع الصحي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يوجه باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.

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جدول تخفيف أحمال المجموعة الرابعة.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق

بدأ اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 من الساعة 12 ظهرا تطبيق جدول المواعيد اليومية لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في جميع المحافظات.

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بيان حكومي بشأن إجراءات تفعيل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجال الزراعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد هشام أحمد أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

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طوَّرتها أوراسكوم.. وزير الآثار: افتتاح منطقة الأهرامات قريبا

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أنه يتم حاليا مراجعة التجربة السياحية في منطقة الأهرامات، بعد أعمال التطوير التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز المشروعات.

وقال وزير السياحة والآثار خلال جلسة صحفية بالوزارة، إنه سيتم الإعلان عن افتتاح أعمال التطوير بمنطقة الاهرامات خلال أسابيع قليلة، وذلك بعد اختبار الأعمال التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز من خلال استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني والمناطق المخصصة للدواب والحافلات الكهربائية التي استقدمتها.

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صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن موعد تسليم شقق سكن لكل المصريين 1

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم حتى الآن تنفيذ 630 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ويتم حاليا تنفيذ 225 ألف وحدة سكنية للمتقدمين في إعلان سكن لكل المصريين 1.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم البدء في تسليم أول شقق ضمن إعلان سكن لكل المصريين 1 يناير المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تسليم وحدات في بعض المدن قبل المواعيد المعلن عنها.

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رئيس الأمانة الفنية: نجاح الحوار الوطني مسؤولية تقع على عاتق الجميع

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني أسهم في خلق مساحات مشتركة بين الجميع، مضيفًا: هذا قد رأيناه بأعيننا وبشكل علمي من خلال الجلسات الماضية، وبالفعل حققنا بشكل كبير العنوان المستهدف من الحوار الوطني، ونجاح الحوار الوطني مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وأضاف فوزي، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: نحن في حاجة إلى مقترحات عملية من خلال أدوات ومقترحات تفعل العدالة والحماية الاجتماعية للجميع، وفي حضرة الاقتصاديين لا بد أن نسمع ونتعلم.

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دون زيادة في الأسعار.. صرف السلع التموينية لشهر أغسطس -فيديو

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر أغسطس؛ دون زيادة في الأسعار على أية سلعة، مع الالتزام بصرف الكميات لكل فرد بالبطاقة .

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