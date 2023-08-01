صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن موعد تسليم شقق سكن لكل المصريين 1
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم حتى الآن تنفيذ 630 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ويتم حاليا تنفيذ 225 ألف وحدة سكنية للمتقدمين في إعلان سكن لكل المصريين 1.
وأضافت عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم البدء في تسليم أول شقق ضمن إعلان سكن لكل المصريين 1 يناير المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تسليم وحدات في بعض المدن قبل المواعيد المعلن عنها.
يستمر المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين المرحلة الأولى في سداد الأقساط الربع سنوية، سواء لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أو شقق متوسطى الدخل.
ويصل عدد الأقساط الربع سنوية لشقق سكن لكل المصريين 1 لـ12 قسط تم سداد 10 أقساط.
أما آخر قسطين في هذه المشروعات وهما القسط الحادي عشر يوم 1 أكتوبر 2023، والقسط الثاني عشر والأخير يوم 1 يناير 2024.
اقرأ أيضًا:
السودانيون يرفعون أسعار إيجارات الشقق 200% بأهم مناطق القاهرة والجيزة -تفاصيل
شقق لمحدودي الدخل.. صندوق الإسكان الاجتماعي بصدد طرح مرحلة جديدة -تفاصيل
بعد تشغيل الحي الحكومي.. أسعار الشقق في العاصمة الإدارية الجديدة
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات موضة الحقائب النسائية لعام 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 24%.. أفضل حفاضات أطفال مريحة ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: