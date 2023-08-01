صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن موعد تسليم شقق سكن لكل المصريين 1

وزيرة الهجرة: مؤتمر المصريين في الخارج هذا العام الأكبر من حيث المشاركة

انطلاق الدورة الخامسة لجائزة فاروق حسني للفنون في الأول من سبتمبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم حتى الآن تنفيذ 630 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ويتم حاليا تنفيذ 225 ألف وحدة سكنية للمتقدمين في إعلان سكن لكل المصريين 1.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم البدء في تسليم أول شقق ضمن إعلان سكن لكل المصريين 1 يناير المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تسليم وحدات في بعض المدن قبل المواعيد المعلن عنها.

يستمر المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين المرحلة الأولى في سداد الأقساط الربع سنوية، سواء لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أو شقق متوسطى الدخل.

ويصل عدد الأقساط الربع سنوية لشقق سكن لكل المصريين 1 لـ12 قسط تم سداد 10 أقساط.

أما آخر قسطين في هذه المشروعات وهما القسط الحادي عشر يوم 1 أكتوبر 2023، والقسط الثاني عشر والأخير يوم 1 يناير 2024.

اقرأ أيضًا:

السودانيون يرفعون أسعار إيجارات الشقق 200% بأهم مناطق القاهرة والجيزة -تفاصيل

شقق لمحدودي الدخل.. صندوق الإسكان الاجتماعي بصدد طرح مرحلة جديدة -تفاصيل

بعد تشغيل الحي الحكومي.. أسعار الشقق في العاصمة الإدارية الجديدة