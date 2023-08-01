إعلان

BBC

جدول تخفيف أحمال المجموعة الرابعة.. قطع الكهرباء الآن عن هذه المناطق

03:00 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 3
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 4
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 5
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 6
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 7
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 1
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 9
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 8
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 11
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 12
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 10
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 14
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 15
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 16
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 17
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 2
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 19
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 20
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 21
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 22
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 18
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 24
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 25
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 26
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 27
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 28
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 29
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 23
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 31
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 32
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 33
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 34
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 35
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 36
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 37
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 38
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 30
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 40
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 41
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 42
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 43
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 13
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 45
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 46
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 47
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 48
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 49
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 50
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 51
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 52
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 53
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 54
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 55
  • عرض 55 صورة
    مجموعة 4 44
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 من الساعة 12 ظهرا تطبيق جدول المواعيد اليومية لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في جميع المحافظات.

وتم تقسيم جدول قطع الكهرباء إلى مجموعات بحسب توقيت فصل التيار من أجل إعلام المواطنين بها بشكل مسبق لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لذلك.

ويشمل هذا الجدول مواعيد فصل التيار الكهربائي عن مختلف المحافظات بالنسبة للمجموعة الرابعة خلال الفترة من الساعة 3 للساعة 4 عصرا بشكل يومي.

وفيما يلي مواعيد قطع الكهرباء للمجموعة الرابعة في جميع المحافظات التي تخضع لعملية تخفيف أحمال الكهرباء.

سوق مصراوى

قطع الكهرباء جدول تخفيف أحمال توقيت فصل التيار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول المجموعة الثالثة.. مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رسميًا تنسيق المرحلة الأولى.. 88.29 % حد أدنى للعلمي علوم و83.4% للرياضة و70.6% للأدبي