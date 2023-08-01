جدول تخفيف أحمال المجموعة الرابعة.. قطع الكهرباء الآن عن هذه المناطق

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كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 من الساعة 12 ظهرا تطبيق جدول المواعيد اليومية لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في جميع المحافظات.

وتم تقسيم جدول قطع الكهرباء إلى مجموعات بحسب توقيت فصل التيار من أجل إعلام المواطنين بها بشكل مسبق لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لذلك.

ويشمل هذا الجدول مواعيد فصل التيار الكهربائي عن مختلف المحافظات بالنسبة للمجموعة الرابعة خلال الفترة من الساعة 3 للساعة 4 عصرا بشكل يومي.

وفيما يلي مواعيد قطع الكهرباء للمجموعة الرابعة في جميع المحافظات التي تخضع لعملية تخفيف أحمال الكهرباء.