كتب- محمد شاكر

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أنه يتم حاليا مراجعة التجربة السياحية في منطقة الأهرامات، بعد أعمال التطوير التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز المشروعات.

وقال وزير السياحة والآثار خلال جلسة صحفية بالوزارة، إنه سيتم الإعلان عن افتتاح أعمال التطوير بمنطقة الاهرامات خلال أسابيع قليلة، وذلك بعد اختبار الأعمال التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز من خلال استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني والمناطق المخصصة للدواب والحافلات الكهربائية التي استقدمتها الشركة للعمل بالمنطقة.

ولفت وزير السياحة والآثار، إلى أنه تم تخصيص 3 مليار جنيه موازنة لترميم الآثار المصرية خلال العام المالي 2023/ 2024.

وقلد خيرات لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، وسام "شفاعة"، نيابة عن قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وذلك لجهوده في ترميم مسجد الظاهر بيبرس والتعاون بين مصر وكازاخستان في المجال السياحي.

وعلى هامش التكريم، قال سفير كازاخستان فى مصر خيرات لاما، فى كلمته نيابة عن رئيس جمهورية كازاخستان، أن هناك علاقة قوية وتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مشيراً إلى أن وسام الصداقة أعلي وسام في الدولة فى ظل التعاون المشترك.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من ترميم جامع الأقمر بشارع المعز ومن جامع سليمان باشا الخادم في القلعة والشهير بجامع سارية الجبل.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال جلسة صحفية بحضور وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أنه سيتم الانتهاء من جامع الأقمر خلال منتصف شهر أغسطس الجاري.​