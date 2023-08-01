إعلان

BBC

رئيس الأمانة الفنية: نجاح الحوار الوطني مسؤولية تقع على عاتق الجميع

01:43 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023

الحوار الوطني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني أسهم في خلق مساحات مشتركة بين الجميع، مضيفًا: هذا قد رأيناه بأعيننا وبشكل علمي من خلال الجلسات الماضية، وبالفعل حققنا بشكل كبير العنوان المستهدف من الحوار الوطني، ونجاح الحوار الوطني مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وأضاف فوزي، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: نحن في حاجة إلى مقترحات عملية من خلال أدوات ومقترحات تفعل العدالة والحماية الاجتماعية للجميع، وفي حضرة الاقتصاديين لا بد أن نسمع ونتعلم.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الخامس للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بدأت أولى جلساته الأحد الماضي بلجنتَي النقابات والعمل الأهلي والمحليات.

سوق مصراوى

الحوار الوطني المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحوار الوطني.. مقرر المحور الاقتصادي: مناقشات "العدالة الاجتماعية" تستهدف حماية الفئات الفقيرة
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رسميًا تنسيق المرحلة الأولى.. 88.29 % حد أدنى للعلمي علوم و83.4% للرياضة و70.6% للأدبي