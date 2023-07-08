تحذير للمصطافين .."الأرصاد" ارتفاع أمواج البحر المتوسط وشمال الدلتا

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة 35 درجة مئوية، مؤكدة أن أجواء الأسبوع المقبل حول معدلاتها الطبيعية، باستثناء ارتفاع معدلات الرطوبة حيث تتأثر بمنخفض "الهند الصيفى" الذى يزيد من الإحساس بارتفاع درجة نتيجة تبخر المياه.

وحذرت "غانم"، فى تصريحات لـ مصراوى، من نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ شمال الدلتا مثل البحر المتوسط والعالمين وكفر الشيخ ودمياط؛ بسرعة من 50-60 كيلومتر فى الساعة، وارتفاع الأمواج تتراوح ما بين 2 إلى 3، مع حدوث بعض الاضطرابات الخفيفة، منوهة على ضرورة توخي الحذر لدى المصيفين.

وأوضحت أن أجواء الأسبوع المقبل سوف تكون حارة رطبة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بينما تكون شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، بينما فى الليل تكون معتدلة رطبة على أغلب الأنحاء.

كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من«2 إلى 3» درجة مئوية.