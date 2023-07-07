مدحت صالح يتألق في أولى حفلات مشروع "الأساتذة" بالأوبرا



كتب- محمد شاكر:

انطلق منذ قليل، أولى عروض مشروع "الأساتذة"، والذي يستهدف صياغة وتوزيع التراث الموسيقي العربي بأساليب عصرية جديدة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والفنان الكبير مدحت صالح، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعدد من المهتمين، حيث رفع الحفل لافتة كامل العدد.

ويتغنى النجم مدحت صالح، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، بقيادة المايسترو هشام مصطفى، وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بباقة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل لكبار الملحنين المصريين والعرب، منهم: محمد عبد الوهاب ، محمد فوزي، رياض السنباطي، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية، وغيرهم، وذلك بعد إعادة صياغتها وتوزيعها بشكل أوركسترالي عصري .

يذكر، أن مشروع الأساتذة يُمثل محاولة جادة لإعادة تقديم التراث الموسيقي بشكل حديث ، لاستحداث المكتبة الموسيقية العربية من جديد، والعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة للتراث الزمن الجميل خاصة لدى الشباب والأجيال الجديدة.