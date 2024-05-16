جهاز "التنسيق الحضاري" يدرج اسم معالي زايد ضمن مشروع "عاش هنا"

القاهرة - أ ش أ

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، اسم الفنانة الراحلة معالي زايد، ضمن مشروع "عاش هنا"، والذي يهدف إلى الاحتفاء بالشخصيات العامة التي أثرت في تاريخ مصر الحديث من مختلف المجالات.

ولدت معالي زايد بالقاهرة، ودرست بكلية التربية الفنية وتخرجت فيها عام 1975، وكانت تهوى الرسم وقد تم عرض 22 لوحة رسمتها قبل وفاتها في معرض بمتحف محمود مختار افتتحه وزير الثقافة.

حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، ودخلت عالم الفن بعد وفاة والدتها، حيث اكتشفها المخرج نور الدمرداش، وقدمها من خلال مسلسل الليلة الموعودة عام 1976، وكونت مع المخرج رأفت الميهي ثنائيا ناجحا وقدما سلسلة من أهم الأفلام في مسيرتها الفنية.

جدير بالذكر، أن مشروع "عاش هنا" يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

ويتم هذا المشروع بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـ (QR)، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.