تصل للسجن المشدد.. تعرف على عقوبة تهريب المهاجرين وفقا للقانون الجديد

كتب- عمرو صالح:

حدد قانون الهجرة الغير الشرعية عقوبات صارمة ضد كل من يلجأ للهجرة خارج البلاد بطرق غير شرعية وتهدد السلم المجتمعي.

ويستعرض "مصراوي" خلال التقرير التالي عقوبة تهريب المهاجرين وفقا لقانون الهجرة غير الشرعية:

-نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

- تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:

1-إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.

3-إذا تعدد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4-إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5-إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

6-إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7-إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.

8-إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

9-إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة

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