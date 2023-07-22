"إحنا استوينا".. تحرك برلماني بشأن تكرار انقطاع الكهرباء



كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وأشار النائب إلى تلقيه عدد كبير من الشكاوى من عدد من المحافظات بسبب معاناة المواطنين من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم، وصلت في بعض مناطق حي العمرانية بمحافظة الجيزة إلى ١٥ ساعة، تخللهم رجوع التيار ساعتين فجرًا مع تكرار مرات الانقطاع مما أدى لتلف بعض الأجهزة الكهربائية، بالإضافة لانقطاع المياه عن الأدوار العليا وتوقف المصاعد واضطراب الحياة اليومية للمواطنين.



وتساءل النائب: ماذا يفعل كبار السن وذوي الإعاقة والمرضى سكان الأدوار العليا؟، كما تساءل النائب عن حقيقة ترشيد الحكومة للمواد البترولية؟، وهل اكتشفت ذلك فجأة هذه الأيام شديدة الحرارة؟.. و لماذا لا توجد خطة واضحة معلنة لتقليل التأثير السلبي لهذا الانقطاع؟.. وإلى متى تستمر هذه المعاناة؟.