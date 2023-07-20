برلمانية: العفو الرئاسى يؤكد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني



كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العفو الرئاسي عن عدد ممن صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن استجابة الرئيس لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكومين يأتى فى إطار استخدام صلاحياته الدستورية، مؤكدة أن قرارات العفو الرئاسى المستمر تؤكد حرص القيادة السياسية على انجاح الحوار الوطنى وتنفيذ مخرجاته فى مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن قرارات العفو الرئاسى تمثل رسالة مهم بالدعم الكامل من جانب القيادة السياسية لجلسات الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة القوى والتيارات السياسية بمختلفة اتجاهاتها وانتماءاتها، والذى ناقش خلال الفترة الماضية عددا من الملفات المهمة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت النائبة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لديها إرادة سياسية لاحترام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، واتخذت خطوات كبيرة فى هذا الشأن، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفتح قنوات للحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية، مشددا على أن الدولة ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون.