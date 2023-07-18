الرئيس يهنئ بلجيكا بمناسبة العيد القومي وجنوب السودان بذكرى يوم الاستقلال

القاهرة- أ ش أ

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك بلجيكا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة مملكة بلجيكا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وكما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصارى إلى سفارة جنوب السودان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.