إقبال عالمي على منتجاتنا الزراعية.. القصير والسفير القطري يبحثان تعزيز التعاون الزراعي -صورة

كتب- أحمد السعداوي:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة؛ لبحث زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات التي تستهدف تكثيف التعاون المشترك؛ وعلى رأسها: مجالات الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، فضلًا عن قطاعَي الألبان والميكنة الزراعية وزيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطرية، في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.

وأكد وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت مؤخرًا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف دول العالم على الحاصلات الزراعية المصرية، لافتًا إلى إمكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية إلى دولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدَين لإزالة أي عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.

وأكد القصير الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين؛ خصوصًا في مجال الزراعة، فضلًا عن أن مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليًّا، ويمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول بشكل كبير في القطاعات المختلفة للاستثمار، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية بالبلدين الشقيقين، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات البيطرية؛ نظرًا للخبرة التي تتمتع مصر بها في هذا الشأن، حيث تتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلًا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة بها.

وأشار السفير القطري إلى أن مصر أرض خصبة في الاستثمار، وذلك في ضوء الإصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي مؤخرًا في هذا الخصوص، لافتًا إلى أن هناك دعمًا كبيرًا من الجانب القطري، والقيادة السياسية بها، على أعلى المستويات، لدفع عجلة الاستثمار القطري وجذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وأضاف السفير القطري أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في عدد كبير من القطاعات في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية، حاليًّا.

واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة؛ للعمل على توقيعها في أقرب وقت ممكن؛ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.