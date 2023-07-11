إعلان

BBC

الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة

06:02 م الثلاثاء 11 يوليو 2023
الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).​

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي ربط الموازنة العامة للدولة إيرادات الموازنة العامة للدولة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

البرلمان يوافق على اتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي في مجال التكنولوجيا النووية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية- "ظهور صادم" لإيمان البحر درويش يثير جدلا.. ردود فعل متصاعدة وآخر تطورات حالته الصحية