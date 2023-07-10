لمواجهة التغيرات المناخية.. "طاقة النواب" توافق على منحة أمريكية بـ 15 مليون جنيه



كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، على منحة مساعدة بين الحكومة وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تغير المناخ مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولارامريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29/9/2022.

وقال حسام حسام عوض رئيس اللجنة: إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكييف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ، وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري والحفاظ على النظم البينية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ والدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

وأضاف "عوض الله"، أن الوكالة الأمريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز انظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023، على انضمام مصر إلى الصيغة المعتدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الإفريقي، للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "afra" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلا من العمل على مدها كل 5 سنوات.

وناقشت اللجنة عدد من طلبات الإحاطة حول توصيل الغاز للمنازل لعدد من القرى بمختلف محافظات الجمهورية ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي بشأن ضرورة توصيل الغاز الطبيعي لقرى أمليط، الضهرية، برقامة بمركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة.