إعلان

BBC

طرح 13 محلا تجاريا وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني في حدائق أكتوبر

05:00 ص الإثنين 10 يوليه 2023

حدائق أكتوبر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 13 محلا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من 25 إلى 101 متر مربع بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط وهي:

1-تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز نظير سداد 299 جنيها لكل محل أو صيدلية.

2-وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 21/8/2023،

3-ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

4-ويتم استكمال سداد نسبة 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5-والباقي يتم سداده بنظام تقسيط ميسرة.

ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

سوق مصراوى

حدائق أكتوبر صيدليات محلات تجارية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

تحويل مستحقات 32 عاملا مصريًا غادروا الأردن نهائيًا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

التصديق على قبول دفعة جديدة.. ننشر إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية