طرح 13 محلا تجاريا وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني في حدائق أكتوبر

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 13 محلا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من 25 إلى 101 متر مربع بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط وهي:

1-تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز نظير سداد 299 جنيها لكل محل أو صيدلية.

2-وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 21/8/2023،

3-ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

4-ويتم استكمال سداد نسبة 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5-والباقي يتم سداده بنظام تقسيط ميسرة.

ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.