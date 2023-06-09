حدث في 8 ساعات| وفاة والدة رئيس الوزراء.. والأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى موزمبيق في آخر محطات جولته الإفريقية، وتوفيت اليوم والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتقام غدًا السبت الجنازة عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يصل موزمبيق في آخر محطات جولته الإفريقية - فيديو

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى موزمبيق آخر محطات جولته الإفريقية.

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موعد ومكان جنازة والدة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تقام غدًا السبت الموافق ١٠ يونيو، جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي.

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هل يستمر الطقس السيء حتى السبت؟.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ السبت، حيث تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر.

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انقطاع الكهرباء عن مناطق بالمنيا لمدة 24 ساعة.. وتحرك عاجل من الوزارة

تشهد بعض المناطق بمركزى العدوة وبنى مزار بالمنيا انقطاع تام للتيار الكهربائي نتيجة لسقوط الأشجار والنخيل مما ترتب عليها انقطاع الاسلاك والموصلات الكهربائية، خلال الساعات الماضية.

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عمومية المهن الطبية توافق على اعتماد الميزانيات من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٩

رحب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية.

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طقس الساعات المقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس على مدار الساعات المقبلة اليوم الجمعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناه وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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بعد هجوم سمكة القرش.. "الاستعلامات" تكشف خطة حماية الشواطئ بالغردقة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة تجاه حادث الغردقة، الذي وقع أمس الجمعة.

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