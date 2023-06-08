وفاة ضحية هجوم قرش الغردقة.. وقرار عاجل من وزارة البيئة

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة البيئة، وفاة ضحية هجوم سمكة القرش في أحد شواطئ الغردقة بالبحر الأحمر.

وقررت وزيرة البيئة، على الفور تشكيل لجنة مختصة من محميات البحر الأحمر للتحقيق في الواقعة وكشف تفاصيلها.

وانتهت اللجنة إلى أن سمكة القرش من نوع قرش النمر وأنه بالفعل وقع الهجوم مما أدى إلى وفاة أحد رواد الشواطئ.

كما قررت الوزيرة التوجيه بمسح المسطح المائي في محيط الحادث لرصد سمكة القرش المتسببة في الحادث التي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء في منطقة الحادث.