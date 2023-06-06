جهاز القاهرة الجديدة يعلن تسليم أول شقق من سكن مصر بأرض المعارض قريبًا
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز القاهرة الجديدة، عن اقتراب موعد تسليم أول دفعة من الوحدات في المشروع بالمدينة في منطقة أرض المعارض.
وأكد الجهاز، أن مشروع سكن مصر يقع على طريق العين السخنة القديم ومحور العبور وبالقرب من الطريق الاوسطي، وأيضا يتميز المشروع بارتفاع منسوبه عن جميع المواقع والمشاريع المحيطة بما فيهم مشروع جنة.
وأكد الجهاز أنه قريبا سيتم نشر جدول تسليم أول دفعة بالمشروع.
وتفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي ومسؤولو الجهاز وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية، مشروع سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة معدل تنفيذ المشروع وتفقد الخدمات بالمشروع قبل تسليمها للحاجزين.
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