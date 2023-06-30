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صرف 32 سلعة.. بيان من التموين بشأن مقررات شهر يوليو

03:12 م الجمعة 30 يونيو 2023

الدكتور علي المصيلحي

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كتب- محمد سامي:

اطلع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تقرير مفصل حول صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو من شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد التقرير، بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم منافذ الصرف استعاضه البداية لشهر يوليو وتوفير 32 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، أن مديريات التموين سيرت حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن الشركة القابضة خصصت 30% من مخازن كل محافظة للعمل خلال إجازة العيد لصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع، وأن المستفيدين من منظومة الدعم يصلون إلى ما يقرب من 63 مليون مواطن.

وتابع أن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.

وطالب المتحدث الرسمي للوزارة، المواطنين، بأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات المُشكلة بمديريات التموين أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقي الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

سوق مصراوى

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يوليو السلع التموينية

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